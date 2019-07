Benevento subito al lavoro Dopo il ungo viaggio la squadra giallorossa è già scesa in campo

Il lungo viaggio da Napoli fino in Trentino sul treno FrecciaArgento, un breve riposino in camera e poi alle 17,30 tutti in campo per la prima seduta di allenamento targata Pippo Inzaghi. Il tecnico piacentino non vuole perdere tempo e dunque ha subito chiamato i suoi alla prima razione di lavoro. Gli unici assenti, lo abbiamo già detto, sono Montipò e Improta, entrambi in permesso, che si aggregheranno fra qualche giorno. Nella prima settimana si andrà certamente avanti con due sedute giornaliere.