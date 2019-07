Vigorito: "Inzaghi è un vincente. Tifosi, vi aspetto in tanti" Il massimo dirigente: "Faremo un campionato competitivo. Dovrà esserci la giusta amalgama"

Parole, come sempre, significative da parte del presidente Oreste Vigorito che ai microfoni di Ottochannel ha parlato della scelta di affidare la panchina del Benevento a Pippo Inzaghi.

"Si tratta di un vincente e i risultati sul campo da calciatore lo dimostrano. Oggi ha la stessa grinta di quando infilava le difese avversarie. I nostri calciatori dovranno assorbire questa mentalità vincente. Come ogni anno, invito tutti a essere attenti e riflessivi, sapendo che faremo un campionato competitivo. Il nostro obiettivo di partenza è quello di rendere orgogliosi i nostri tifosi della propria squadra e della propria società. Cosa ha Inzaghi più degli altri allenatori che ho incontrato? Tutti dichiarano, con grande sincerità di propositivi, una grande voglia di partire o di cominciare. Inzaghi ha la volontà di vincere, non accetta l'idea di scendere in campo solo per partecipare. Sono anni che abbiamo la stessa volontà, forse non siamo stati in grado di trasferirla mentre lui sì. Spero che lo faccia anche a una città che a volte si definisce dormiente, ma che auspico che si senta da leoni".

TIFOSI - "Il nostro non è stato un invito, ma abbiamo fatto da battistrada. Non è semplice coniugare l'economia di una società e gli interessi economici con la passione genuina e popolare che, spesso, viene proprio da chi ha meno possibilità. Abbiamo deciso di confermare i prezzi degli abbonamenti della scorsa stagione. Ovviamente non sono gratis, ma accessibili. L'ho fatto non per accattivarmi simpatie, anche perché in questa città non ne ho affatto bisogno; ho la presunzione di pensare che il 99% dei beneventani apprezzino il nostro lavoro. Sono certo che uno stadio senza pubblico è come un'orchestra senza strumenti. I tifosi sono determinanti quando spingono, ma anche quando non lo fanno. Quest'anno deve esserci l'amalgama giusta, senza nessun contrasto. Spero che vengano in tanti allo stadio, magari facendo registrare numerosi sold out. Soltanto aiutandoci a vicenda possiamo raggiungere, perché no, la vittoria finale":