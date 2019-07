Benevento, seduta mattutina a Pinzolo (LE FOTO) Le immagini del secondo allenamento dei giallorossi in ritiro

Secondo giorno di ritiro a Pinzolo per il Benevento. Previste per tutta la settimana delle doppie sedute, che permetteranno al tecnico Inzaghi di cominciare a preparare al meglio i suoi calciatori dal punto di vista fisico, ma anche tattico. I giallorossi, tra l'altro, si avvicinano anche alla prima amichevole, in programma giovedì pomeriggio contro la formazione locale del Pinzolo. Per sabato, invece, ci sarà il suggestivo incontro contro il Napoli a Dimaro. Di seguito le foto della seduta di questa mattina.