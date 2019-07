Curiosità, anche sul nuovo pallone si celebra il novantenario E' una sfera personalizzata quella che sta utilizzando il Benevento a Pinzolo

Anche in questa stagione, il nuovo pallone della Lega B sarà firmato da Kappa. E' piuttosto singolare, dato che presenta diverse colorazioni in prossimità del logo, su sfondo interamente bianco. Ancora non è stato presentato in maniera ufficiale, ma è chiaro che già si è provveduto a rifornire le squadre che hanno cominciato il ritiro, come il Benevento. Per i giallorossi è un pallone speciale: su di esso, infatti, è riportata la dicitura "1929-2019. 90^ Anniversario".

Un altro modo per celebrare al meglio l'importante traguardo raggiunto dal calcio sannita che, il prossimo 6 settembre, festeggerà i novant'anni nel momento più bello della sua intera storia. L'iniziativa riportata sul pallone fa seguito a quelle realizzate per le divise da gioco, in particolare per la terza che è di colore azzurro proprio come quella indossata dalla Littorio Benevento nel 1929. Ovviamente ci saranno ulteriori iniziative, con la società giallorossa che vuole celebrare questo evento per tutto l'arco dell'annata.