Superpippo, quel giorno indimenticabile di 13 anni fa Ha postato su Instagram la foto di quella serata storica per il calcio italiano

Quella foto indimenticabile e una sola scritta semplice semplice: “Campioni del mondo”. Pippo non ce l'ha fatta a non utilizzare il suo social preferito per ricordare quella data storica per il calcio italiano, 9 luglio 2006. La finale con la Francia, il cielo sopra Berlino sempre più azzurro. E l'Italia Campione del mondo. Lui c'era, faceva parte di quella grandissima Nazionale di Marcello Lippi che sbaragliò il campo delle contendenti fino a battere ai rigori i cugini d'oltralpe. Gli vogliono bene in tanti, stamattina erano già quasi ventimila i “like” ottenuti dal suo post, a cui si sono mischiati anche quelli dei tifosi giallorossi che già stravedono per “Superpippo”. “Fai vincere qualche trofeo anche a noi”, ha scritto uno sportivo dal Sannio. Voglia di vincere, la stessa che ha sempre pervaso lo spirito del neo tecnico giallorosso.