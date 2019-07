Ricorso Foggia, chiesta la B e 34 milioni di euro I rossoneri chiedono una cadetteria a 21 squadre nella prossima stagione

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha reso noto il ricorso presentato dal Foggia per la penalizzazione di 20 punti inflitta al Palermo nella scorsa stagione, condannando così i rossoneri alla retrocessione diretta in Lega Pro dopo che in un primo momento i rosanero erano stati condannati all'ultimo posto in classifica:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del Foggia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Salernitana, nonché contro il Palermo, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata, nel dispositivo, con C.U. n. 108/CFA del 29 maggio 2019, e, completa di motivazioni, con C.U. n. 122/CFA del 18 giugno 2019, con la quale, nel riformare la decisione di primo grado endofederale, che aveva irrogato in capo al Palermo la sanzione della penalizzazione all'ultimo posto della classifica di serie B per la stagione 2018/2019, con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, è stata irrogata nei confronti del Palermo una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in Serie B per la stagione 2019/2020.

Nella classifica finale del campionato di serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B con C.U. n. 169 del 30 maggio 2019, il Foggia è stato collocato al terz'ultimo posto, con 37 punti e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, mentre il Palermo è stato collocato in undicesima posizione, con punti 43, e la Salernitana, all'esito dei play out del 5 e del 9 giugno, e' stata collocata in quint'ultima posizione, con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in serie B per la stagione 2019/2020.

Il Foggia chiede oggi al Collegio di Garanzia l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento degli atti individuati in premessa e nei motivi di impugnativa, nonché l'accertamento del diritto della società ricorrente alla partecipazione e all'ammissione al Campionato di serie B per la stagione sportiva 2019/2020, ordinando alla FIGC l'integrazione dell'organico a 21 squadre per l'impossibilità di poter effettuare in tempo utile i play out tra Foggia e Salernitana, stabilendo, altresì, un congruo termine, non inferiore a dieci giorni dall'adozione del dispositivo della decisione, per consentire al Foggia di poter presentare domanda di ammissione alla serie B, ai fini del rilascio della licenza nazionale e della effettiva partecipazione alla competizione sportiva.

Si chiede, altresì, il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per l'illegittima esclusione dalla partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2019/2020, da quantificarsi in autonomo giudizio, salvo il caso che si verifichi, nel corso del presente contenzioso, una situazione di assoggettamento a procedura concorsuale, con conseguente necessità di individuare, sin d'ora, il risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore a 34.000.000 di euro.