Abbonamenti, vicina quota 3mila Si viaggia a grandi ritmi in vista della fine della prelazione

Si è alzata in maniera importante la media di emissioni degli abbonamenti per la nuova stagione del Benevento Calcio. Con l'avvicinarsi della fine della prelazione, fissata al prossimo 14 luglio, si registrano quasi 500 emissioni giornaliere. A stasera si è raggiunta quota 2978, con la Curva Sud che resta il settore più richiesto con 1372 tessere. Seguono i Distinti con 1035, Tribuna Superiore con 370, Curva Nord con 118, Tribuna Inferiore con 60 e Tribuna Centrale con 23.

Come detto, la prelazione terminerà il prossimo 14 luglio. Dal giorno successivo comincerà la vendita libera. I vecchi abbonati hanno diritto a uno sconto del 10% sul costo intero dell'abbonamento: per esempio, la Curva Sud ha un prezzo di 120 euro, quindi coloro che sono in possesso della tessera dello scorso anno, in base al predetto sconto, potranno acquistarlo a 110 euro. Questo discorso vale, ovviamente, anche per gli altri settori del Ciro Vigorito.