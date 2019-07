Benevento, doppia seduta a Pinzolo (LE FOTO) I giallorossi lavorano agli ordini del tecnico Inzaghi

Doppia seduta d'allenamento a Pinzolo, la seconda nel ritiro in Val Rendena per i giallorossi di Inzaghi. Sarà una settimana molto intensa, dato che sono previste anche due amichevoli: la prima, nel pomeriggio di giovedì, contro la formazione locale del Pinzolo. Per sabato, invece, c'è il suggestivo incontro contro il Napoli di Ancelotti.

Quest'oggi i giallorossi hanno lavorato sodo sul piano fisico, ma anche per quanto riguarda la parte tecnico - tattica. E' in viaggio Riccardo Improta: l'esterno offensivo raggiungerà in serata il gruppo e da domani comincerà ad allenarsi dopo il permesso accordatogli dalla società successivo al matrimonio.

Il Benevento tornerà in campo domani: in programma un'altra doppia seduta. Di seguito le foto degli allenamenti odierni.