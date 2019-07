Universiadi, Strada fa sognare l'Italia: è semifinale (FOTO) Grande vittoria in extremis per gli azzurri che sono tra le prime quattro della manifestazione

La Nazionale italiana di calcio maschile è tra le prime quattro dell'Universiade. Al Ciro Vigorito, gli azzurri di Arrigoni hanno battuto la Francia a pochi minuti dalla fine del match, grazie a una splendida punizione realizzata Strada. Nel corso della sfida ha regnato l'equilibrio, anche se l'Italia si è dimostrata più in palla, sfiorando in più occasioni la marcatura rispetto agli avversari. Sugli spalti, presenti un migliaio di spettatori che hanno incitato a più riprese la squadra, dando vita a un meritato giubilo al momento del triplice fischio. Il successo giunge esattamente tredici anni dopo la vittoria mondiale ottenuta proprio contro la Francia. Presente in tribuna anche il massimo dirigente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha esultato con passione al momento del triplice fischio, lasciando lo stadio sorridente dopo essersi complimentato personalmente con Arrigoni. Adesso per gli azzurri c'è un banco di prova importante: in semifinale affronteranno il Giappone, la favorita della manifestazione. Servirà la migliore Italia per poter continuare a sognare.

Ecco tutte le foto realizzate da Mario Taddeo.