Iemmello e Di Chiara lasciano il Benevento Andranno entrambi al Perugia: per il mancino la cessione è definitiva

Detto e fatto. Neanche il tempo di spiegare che per Iemmello sarebbe stata una stagione dura, in cui difficilmente avrebbe trovato la serenità necessaria per rendere al meglio, e che per Di Chiara c'erano spiragli nuovi nelle trattative per la cessione, che entrambi i giocatori giallorossi sono finiti in un'altra società, il Perugia del presidente Santopadre. Quella umbra è parsa sin da subito la società maggiormente interessata all'attaccante calabrese, che deve sì riscattare due annate in sordina, ma che rimane ancora uno dei bomber più prolifici del calcio di serie B. In quanto a Di Chiara, il giocatore di Palermo torna alla base, dove con Bucchi in panchina centrò i play off perdendoli proprio contro il Benevento. La cessione di Di Chiara è a titolo definitivo, quella di Iemmello in prestito.