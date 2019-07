Benevento, seduta mattutina prima del test col Pinzolo (FOTO) La sfida di sabato con il Napoli verrà trasmessa da Sky senza pay per view

Questa mattina il Benevento si è ritrovato sul manto erboso del centro sportivo di Pinzolo. La formazione guidata da Inzaghi ha dato vita alla classica seduta d'allenamento, caratterizzata da esercitazioni fisiche e lavoro tecnico - tattico. Subito dopo la seduta c'è stato il pranzo e un breve riposo, poi si tornerà in campo per la prima amichevole precampionato contro la formazione locale del Pinzolo. Sarà un test molto interessante, in cui Inzaghi potrà vedere all'opera le primissime fasi del lavoro che sta compiendo in questo avvio di ritiro. Si prevede una rotazione massiccia, con tutti i convocati che prenderanno parte alla sfida che, come noto, comincerà alle 17:30.

Per domani è in programma un'altra doppia seduta. Sabato, invece, dopo un allenamento mattutino ci sarà il trasferimento nella vicina Dimaro, dove i giallorossi affronteranno la blasonata compagine del Napoli. Il centro sportivo utilizzato dagli azzurri è già sold out, nonostante il caro biglietti che prevede un costo di ben 22 euro per la tribuna coperta. Prevista anche la presenza di una piccola rappresentanza di tifosi sanniti. Per chi non sarà presente, ci sarà la diretta Sky gratuita per tutti gli abbonati della tv satellitare.