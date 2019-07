Benevento, 12 reti al Pinzolo nel primo test amichevole Inzaghi schiera i giallorossi con il 4-3-1-2. Cinque gol di Iemmello

E' terminata con un roboante 12-0 la prima amichevole stagionale del Benevento. I giallorossi sono scesi in campo contro la formazione locale del Pinzolo, con l'incontro che è stato caratterizzato dalla pioggia per tutto l'arco dei novanta minuti. Inzaghi ha schierato l'undici iniziale con il 4-3-1-2, con il quartetto difensivo composto da Maggio, Antei, Caldirola e Letizia. A centrocampo ha agito da play Viola, con Del Pinto e Tello da interni. In avanti la coppia composta da Armenteros e Coda, con Insigne tra le linee. La prima frazione si è chiusa sul 5-0. A sbloccare il risultato è stato Tello. Il raddoppio è giunto con Coda direttamente su punizione, mentre Viola ha siglato una doppietta prima su rigore e poi con un bellissimo tiro dalla distanza. A mettere la firma sul pokerissimo è stato Armenteros.

Nella ripresa Inzaghi ha mischiato le carte, gettando nella mischia il resto del gruppo. La Strega ha realizzato altre sette reti. A riaprire le danze è stato Iemmello che nel corso della seconda frazione ha messo a segno cinque marcature. Per l'attaccante sono gli ultimi giorni in giallorosso, in attesa di chiudere l'operazione per il trasferimento al Perugia. A completare il quadro Improta con una doppietta.

Nella giornata di domani il Benevento sarà impegnato in una doppia seduta. Per sabato, invece, dopo un allenamento mattutino avverrà il trasferimento a Dimaro per l'attesa amichevole contro il Napoli. L'incontro sarà trasmesso in diretta da Sky.

Benevento 1^ tempo (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda.

Benevento 2^ tempo (4-3-1-2): Gori (Zagari); Gyamfi, Tuia, Volta, Billong; Volpicelli, Sanogo, Vokic; Improta; Goddard, Iemmello.

Pinzolo: Collini (Bonomini), Polli, Bortolotti (Collini N.), Maturi, Valenti, Tairsi (Foccoli), Maestranzi (Valenti), Lorenzi (Bonapace), Caola, Polla (Tisi), Bruti (Conacci). A disp.: Bonomini, Collini, Serafini, Foccoli, Bonapace, Tisi, Conaccia, Valenti. All.: Salvadori

Arbitro: Gatti di Trento

Assistenti: Nasca e Fumarola di Trento

Marcatori: Tello, Coda, Viola (2), Armenteros, Iemmello (5), Improta (2)