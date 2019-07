Benevento, le foto della doppia. Domani c'è il Napoli I giallorossi lavorano duramente a Pinzolo agli ordini di Inzaghi

Altra doppia seduta d'allenamento per il Benevento che ha lavorato duramente a Pinzolo. Il tecnico Inzaghi ha strutturato il lavoro, come di consueto, curando i vari aspetti tecnico - tattici, oltre che quelli fisici. Per domani è previsto un lavoro mattutino; dopo il pranzo i giallorossi si trasferiranno a Dimaro, dove sosterranno l'amichevole contro il Napoli. Il centro sportivo utilizzato dagli azzurri è già sold out, con numerosi tifosi della Strega che giungeranno da ogni parte d'Italia. L'incontro sarà trasmesso da Sky a partire dalle 17:30.