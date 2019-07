Iemmello e Di Chiara hanno lasciato Pinzolo I due si aggregheranno al Perugia che inizia il ritiro mercoledì

Ripresa della preparazione questa mattina a Pinzolo senza Pietro Iemmello e Gianluca Di Chiara. I due hanno lasciato ieri pomeriggio il ritiro giallorosso per aggregarsi al Perugia, che da parte sua non ha ancora iniziato il periodo di lavoro. Per gli umbri domani sono previste le visite mediche e mercoledì la partenza per Pietralunga. La cessione di Di Chiara è da considerarsi definitiva (il diritto di riscatto del Grifo scatta alla prima presenza nel ritorno), mentre quella di Iemmello è a titolo temporaneo, ma gli umbri hanno l'opzione di riscatto in caso di promozione.

Per il Benevento si liberano insomma due “slot” importanti nella lista degli over.