Ancelotti vs Inzaghi, tra notti da leoni e Champions League I due si ritroveranno tra poche ore a Dimaro. Insieme hanno vinto tutto

Se si pensa alle notti Champions, la mente va direttamente su quel Milan di Carlo Ancelotti. Una formazione stellare, capace di raggiungere la finale della coppa "dalle grandi orecchie" per ben tre volte nell'arco di cinque stagioni (2003, 2005, 2007). La punta di diamante dei rossoneri, era ovviamente Pippo Inzaghi. L'attuale tecnico del Benevento si sbizzarrì soprattutto nell'edizione 2002/2003, quando entrò in doppia cifra giungendo alle spalle di un certo Ruud Van Nistelrooy. Ovviamente quella edizione fu vinta dai rossoneri, precisamente ai calci di rigore contro la Juventus: una finale che ha segnato il punto più alto del calcio italiano negli ultimi venti anni.

Nel 2005 i sogni di Inzaghi e Ancelotti si frantumarono contro i guantoni del "ballerino" Dudek, con un Liverpool capace di rimontare tre reti e aggiudicandosi una coppa insperata. Il calcio, a volte, sa darti una seconda possibilità che si presentò puntuale due anni dopo ad Atene proprio contro gli inglesi, con Superpippo che di prepotenza realizzò due gol di rapina, suo marchio di fabbrica, e riportò la coppa a Milano con una doppietta che ha fatto la storia.

Non solo Champions quelle conquistate da Ancelotti e Inzaghi. Entrambi hanno fatto ottime cose anche in Italia, con uno scudetto e una coppa italia. Per quanto riguarda le competizioni continentali, si contano anche due Supercoppe Uefa e una Coppa del Mondo per Club nel 2007.

Tra poco ore l'allievo e il maestro si ritroveranno a Dimaro. A dir la verità già nella passata stagione c'è stata una "rimpatiatra" che vide Ancelotti battere Inzaghi per 3-2 al San Paolo.

Pasquale Foggia ha detto "Inzaghi sta preparando la sfida come se fosse una partita vera". Ci crediamo, in fondo chi ha vinto tutto nel calcio vuole farlo anche in amichevole. Se poi dall'altra parte c'è chi ti ha dato tanto, la voglia di fare bene raddoppia. In attesa di un nuovo confronto ufficiale, magari in massima serie.