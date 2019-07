La diretta web di Napoli - Benevento Seguite con noi il match con gli azzurri

55' Le due squadre fanno girare palla, le doppie sedute dei giorni scorsi si fanno sentire.

Il nuovo undici giallorosso vede in campo Gori tra i pali, con Antei e Tuia centrali difensivi e Gyamfi e Letizia esterni. A centrocampo agiscono Vokic e Improta sulle corsie laterali, mentre i giovani Volpicelli e Sanogo giostrano il gioco a centrocampo. In avanti la coppia formata da Insigne e Armenteros.

18:30 Rientrano le squadre in campo. Numerose sostituzioni attuate da entrambi gli allenatori

45' Termina il primo tempo: Napoli - Benevento 1-1

39' Lancio di Verdi per Callejon che va alla conclusione, ma il pallone si spegne sul fondo

34' Pareggio del Benevento: cross di Viola che viene lisciato clamorosamente da Maksimovic, la palla va a Coda che da pochi passi insacca alle spalle di Karnezis

32' Pallonetto di Verdi: Gori devia in angolo con la punta delle dita

28' Suggerimento di Tutino per Callejon che ci prova di prima intenzione: Gori accompagna la palla fuori con lo sguardo

27' Conclusione telefonata di Insigne dalla destra che viene facilmente bloccata da Karnezis

23' Tiro dalla distanza di Coda che sorvola la parte alta della traversa

20' Il Napoli sblocca il risultato: filtrante di Younes per Callejon che imbuca la retroguardia giallorossa e insacca alle spalle di Gori

17' Forte conclusione di Armenteros che sfiora di poco la traversa

16' Gol del Napoli con Younes, ma l'arbitro annulla per fuorigioco

14' Risponde il Benevento con un sinistro di Viola che non impensierisce Karnezis

13' Lancio di Gaetano per Tutino che approfitta di una disattenzione di Volta per andare al tiro: la palla sorvola la traversa

10' Altro palo del Benevento: questa volta a colpirlo è stato Insigne con un tiro a giro

8' Palo del Benevento: discesa di Insigne dalla destra che serve Coda, l'attaccante va al tiro con la palla che colpisce la parte esterna del palo dopo una leggera deviazione

E' tutto pronto per la seconda amichevole pre campionato per il Benevento che, sul manto erboso di Dimaro, sfiderà il Napoli di Carlo Ancelotti. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Gaetano, Rog; Callejon, Verdi, Younes; Tutino.

BENEVENTO (4-4-2): Gori; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Viola, Del Pinto, Tello; Coda, Armenteros. All.: Inzaghi