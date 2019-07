Vigorito-De Laurentiis, nasce l'asse Napoli-Benevento Prima dell'amichevole i due presidenti si sono incontrati a conferma di un rapporto positivo

Una stretta di mano e un abbraccio per confermare i positivi rapporti tra i due maggiori club del calcio della Campania. A Dimàro – sede del ritiro del Napoli – è andata in scena l'intesa tra i due presidenti di Napoli e Benevento: da una parte il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, dall'altra il numero uno del club giallorosso, l'avvocato Oreste Vigorito. I due presidenti – prima dell'amichevole tra Napoli e Benevento – si sono intrattenuti amabilmente a parlare e poi non si sono sottratti alla curiosità dei fotografi che hanno voluto suggellare questo momento di grande intesa che conferma i positivi rapporti tra i due imprenditori, indiscussi protagonisti della scena calcistica in Campania. Il Benevento spera nella serie A, il Napoli cerca scudetto e Champions: nel frattempo tra le due società c'è un dialogo molto positivo. I sanniti dal Napoli hanno riscattato quest'anno Insigne e hanno avviato un rapporto di collaborazione con il club di De Laurentiis che in futuro potrebbe riservare altre sorprese.