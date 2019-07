Il regalo del presidente ai tifosi più piccoli Due palloni per Francesco e Peppino, che vanno via felici

Ci sono tanti tifosi all'allenamento mattutino, tanti sono bambini, che già stravedono per Pippo Inzaghi e mandano bacetti al presidente Vigorito. Che per i più piccoli ha una predilezione particolare. Così il piccolo Francesco si sporge tra le braccia del papà e prova a salutare il patròn. Poi con la schiettezza che è tipica dei bimbi, dice: “Ma io voglio il pallone”. E come si fa a non accontentarlo? Il pres corre verso l'angolo di campo dove si allenano i calciatori, prende un pallone e dice al magazziniere: “Questo si è perso...”. Ovviamente lo porta a Francesco che non sta nella pelle. E come sempre accade, per un bimbo che sorride ce n'è un altro che mette il muso. Peppino dice alla mamma che c'è rimasto male. Solo per un attimo il presidente prova a far comprendere che non può “rubarsene” un altro ai suoi. Ma è un attimo, perchè proprio non ce la fa a dirgli di no. Il “furto” si compie in un attimo e un altro pallone fa felice Peppino. Per lui c'è anche una simpatica dedica del presidente: “A Peppino, bambino carino, da parte di Orestino”. Gesti semplici, uno dei tanti motivi per cui il popolo giallorosso ama visceralmente il suo presidente.