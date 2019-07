"Stregoni del Nord", una presenza di colore Sono arrivati in tanti per l'amichevole col Napoli, questa mattina hanno invaso Pinzolo

“Stregoni del Nord”, sembra un marchio registrato. Sono i tifosi del Benevento che abitano in giro per l'Italia, prevalentemente al settentrione. Sono quelli che avvertono la lontananza e ne fanno un senso di appartenenza ancora più spiccato. All'amichevole di Dimaro contro il Napoli sono arrivati almeno in cinquanta, segni giallorossi dappertutto, sciarpe, striscioni, bandieroni. Nella serata del 13 sono arrivati all'Hotel Corona a Pinzolo dove alloggia il Benevento per una foto ricordo con Pippo Inzaghi e il presidente Vigorito. Ieri mattina sono tornati puntuali al campo di Pinzolo per un saluto fugace alla squadra prima del ritorno alle rispettive residenze. E con la foto ricordo di questa altra splendida trasferta.