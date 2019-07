Domenica, un po' di riposo e gran "calcio-tennis" Sfida tiratissima Inzaghi-D'Angelo contro Foggia-Volpicelli. Spettacolo!

La domenica in qualche maniera è santificata. Del resto ieri si è giocata l'amichevole col Napoli dopo aver lavorato anche in mattinata. E allora Inzaghi fa qualche concessione ai suoi. Lavoro di scarico al mattino, un po' di palestra, qualche corsa defaticante (assente solo Del Pinto per una piccola botta subita contro il Napoli). Qualcuno va per boschi, facendo il percorso attorno al campo (Letizia, Insigne, Atmenteros, Tuia, Maggio, Volta), poi si chiude con una gustosa partita di calcio tennis: Inzaghi e il “secondo” D'Angelo da una parte, Foggia e Volpicelli dall'altra. Una partita tiratissima. Superpippo fa una valanga di punti, come faceva gol quando giocava. Dall'altra parte Pasquale Foggia ci mette l'estro che utilizzava anche quando ancora calzava le scarpe bullonate. Il diesse regala una sforbiciata spettacolare che finisce di un soffio fuori. Peccato, avrebbe meritato il punto. Lo ammette anche Superpippo che dà il “cinque” al suo direttore: “Bravo davvero”. Alla fine, dopo baruffe e litigi (finti), vince lo staff tecnico Inzaghi-D'Angelo. E giù sfottò. E' la legge di queste sfide: chi perde paga pegno.

POMERIGGIO LIBERO. Dopo le fatiche dell'amichevole di Dimaro e l'allenamento mattutino, Inzaghi concede il pomeriggio libero. Chi vuole può anche andare a pranzo fuori (non pochi giallorossi hanno ricevuto la visita delle famiglie), poi liberi fino alle 19,30, quando squadra, staff e dirigenti vanno in pizzeria per simpatica serata, fatta di goliardia e risate. Serve per staccare un po' la spina e per cementare maggiormente il gruppo.