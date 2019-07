Billong va alla Salernitana Il centrale francese lascerà domani mattina il ritiro di Pinzolo

Jean Claude Billong è pronto a lasciare il Benevento. Domani mattina il centrale francese saluterà la comitiva giallorossa per aggregarsi alla Salernitana. Il Benevento lo cede in prestito biennale alla società granata, che avrà l'obbligo di riscatto al secondo anno. Per Billong, che non era stato utilizzato neanche per un minuto nell'amichevole di Dimaro, si tratta della seconda cessione in prestito dopo quella dello scorso anno al Foggia. Questa potrebbe convertirsi in definitiva.

Questa mattina nella comitiva giallorossa è previsto l'arrivo del portiere Lorenzo Montipò.