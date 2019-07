Benevento, mattinata fredda di tattica e palestra I portieri restano in due: Carriero torna a casa, ma nel pomeriggio si aggrega Montipò

“Qui bisogna mettere di nuovo le gomme da neve”, la telefonata dell'addetto al campo di Pinzolo ad un suo collaboratore la dice lunga sul clima frizzante di questa mattinata trentina. E' piovuto tutta la notte, ora non ci sono più di dieci gradi. Il terreno di gioco è perfetto, ma Inzaghi e i suoi lo lasciano respirare anche in vista dell'amichevole di domani col Las Vegas.

Ci si allena sul campo “numero 2”, che nulla ha da invidiare al primo. Inizialmente Inzaghi divide i suoi in due gruppi: sono sette quelli che rimangono in palestra, Maggio, Tuia, Volta, Insigne, Coda e Viola. Esercizi prima all'interno, poi fuori con l'elastico pre tensionato. Colpisce l'aria allegra nonostante la fatica. Il più giocherellone è sempre Roberto Insigne, che mette di buon umore tutto il gruppo. Prende la telecamera del nostro operatore e si trasforma in un perfetto cameraman, poi all'elastico mima con Coda un duello con la pistola spalla contro spalla. E' un bel segnale per il gruppo che proprio ieri sera ha rinsaldato ancor più la coesione andando a cena insieme in una pizzeria di Pinzolo.

Per gli altri che non sono in palestra esercizi tattici con prove di schemi offensivi e difensivi. Poi il cambio, con i sei in campo e gli altri a fare palestra (Vokic, Gyamfi, Letizia, Caldirola,Goddard, Antei, Armenteros, Improta). Come dire: lavoro uguale per tutti. In palestra c'è anche Del Pinto, che lamenta un colpo preso nel corso dell'amichevole col Napoli. Nulla di grave, ma per lui solo esercizi di fisioterapia.

Lavorano a parte i portieri sotto la guida attenta del preparatore Petrelli. Esercizi solo per Gori e Zagari, mentre il giovane Carriero ha fatto ritorno a casa proprio stamattina, considerando che nel pomeriggio è atteso l'arrivo di Lorenzo Montipò.

Sempre in mattinata ha lasciato il ritiro Jean Claude Billong, destinazione Salerno. Per lui scatta il prestito biennale con l'opzione granata di riscatto al secondo anno.