Letizia, il rinnovo è vicinissimo In fondo non c'è mai stata l'intenzione di separarsi da nessuna delle due parti

Prove tecniche di rinnovo. Tra Gaetano Letizia e il Benevento la distanza per allungare il contratto che scade nel 2020 è divenuta davvero minima. Il presidente sottolinea: “In fondo tra noi e Gaetano non c'è stata mai una vera e propria divergenza”. E Gaetano dice le stesse cose: “Siamo vicinissimi, ma non c'è stato mai problema. Il Bari? Bè, preferisco senz'altro il Benevento”. Si sono parlati a lungo il terzino di Scampia col presidente e con il diesse Foggia, le intenzioni sono state sempre convergenti. E dunque si può dire sin d'ora che Letizia rimarrà giallorosso ancora a lungo.