Montipò arriva e va subito in campo Bella accoglienza del presidente Vigorito e dei suoi compagni di squadra

Un viaggio neanche tanto rapido dalla sua Novara, l'arrivo a Pinzolo intorno alle 17,15, giusto in tempo per rimettere pantaloncini e maglietta e rituffarsi in campo. Per Lorenzo Montipò è iniziato questa sera il ritiro in Trentino con la squadra giallorossa. L'abbraccio cordiale con il presidente Vigorito, poi subito in campo per la prima seduta di allenamento agli ordini del preparatore dei portieri Petrelli. Simpatico l'applauso che gli hanno rivolto tutti i compagni di squadra, del resto tutti reduci come lui dal campionato scorso, segno dell'unione del gruppo che si sta cementando sempre di più. Un applauso e subito al centro del torello per pagare dazio.

Poi l'allenamento vero e proprio, prima con gli esercizi con Gori Zagari e il preparatore Petrelli, poi nelle varie partitine a difendere i pali della porta giallorossa.

Domani è in programma l'amichevole coi dilettanti del Las Vegas. Difficile prevedere se sia già pronto per entrare in campo, ma dalle prime parate non si può dire che sia tanto lontano dalla sua condizione.