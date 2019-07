Benevento, a Pinzolo prove di "Var" Un rigore dubbio fischiato da Inzaghi viene risolto dall'intervento della telecamera di Ferrara

Torna il sole a Pinzolo e anche una temperatura gradevole. Allenamento regolare nonostante nel pomeriggio ci sia l'amichevole contro gli americani del Las Vegas International, formazione dilettantistica dello stato del Nevada, che è in ritiro a Brentonico dal 10 luglio per preparare la sua stagione. Gli americani stessi hanno paragonato il loro valore tecnico ad una squadra italiana di serie D o Eccellenza.

Mattinata di tattica, conclusa con gli schemi da calcio d'angolo e coi tiri da fermo. Con un siparietto gustosissimo. Su una conclusione a rete, sembra esserci il tocco di mano di un difensore. Inzaghi che dirige le operazioni e fa anche da arbitro dice che è rigore. Neanche fosse una partita di campionato si accende la bagarre: “non è rigore...!”, “...macché, l'ha presa col braccio...”. A dirimere la questione c'è Stefano Ferrara, l'addetto ai social network, che ha filmato tutto con la sua telecamerina. Si forma il capannello per un “Var” improvvisato, ma efficace. Si guarda e riguarda l'azione incriminata, il pallone colpisce il petto del difensore: dunque non è rigore. Il primo “var” dell'era Pinzolo finisce con un verdetto salomonico: si ribatte il calcio d'angolo. Il clima che si respira tra i giocatori e lo staff tecnico è da piccolo idillio: si lavora tanto, nessuno si risparmia e quando capita ci si diverte. Come nel caco del Var improvvisato.

Nella truppa c'è anche Del Pinto che sembra aver smaltito il colpo accusato domenica contro il Napoli. Questo pomeriggio contro il Las Vegas ci sarà anche lui, magari partendo dalla panchina.

Sono previste delle piccole variazioni sul tema, qualche avvicendamento, qualche prova nuova, come quello di utilizzare due esterni chiaramente offensivi e ri riportare Tello nel suo ruolo più naturale di interno di centrocampo.

La formazione iniziale dovrebbe essere già stata scelta: Gori tra i pali, visto che Montipò è arrivato appena ieri (ma il portiere novarese non mostra di essere tanto lontano dalla sua condizione); difesa quattro con Giamfi a destra e Letizia a sinistra. Al centro della retroguardia Antei e Tuia. Centrocampo con Tello e Viola al centro e con Vokic esterno destro e Improta a sinistra. In attacco Armenteros e Coda.

Questo pomeriggio dalle 17,30 sul sito internet di Ottopagine la diretta testuale dell'amichevole col Las Vegas, a seguire su Ottochannel Tv 696 la differita dell'intero incontro.