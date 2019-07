Benevento, domani si aggrega il tedesco Kragl E' arrivato finalmente lo svincolo d'ufficio dopo la mancata iscrizione del Foggia

E' arrivato il giorno di Oliver Kragl. Il mancino tedesco è ufficialmente svincolato dal Foggia, che non si è iscritto al campionato di Lega Pro, ed ora potrà legarsi federalmente al Benevento. Si tratta di una formalità, visto che il giocatore era già d'accordo con la società giallorossa con la quale firmerà un triennale. Il suo arrivo a Pinzolo è atteso per domani pomeriggio. Inutile dire che Inzaghi lo manderà subito in campo per il primo allenamento. Così come il tecnico non si farebbe certo scrupoli a fargli fare una ventina di minuti nell'amichevole con la Fiorentina, il 20 a Moena, se le sue condizioni dovessero essere accettabili. Il tedesco in questi giorni di attesa si è allenato sempre, anche se da solo.