Benevento, il patron lascia il ritiro: "Ci rivediamo a Moena" Impegni di lavoro lo hanno chiamato lontano dal ritiro giallorosso

Se n'è andato col magone, ma gli impegni di lavoro non gli hanno permesso di continuare la sua permanenza a Pinzolo. Il presidente Vigorito ha lasciato il ritiro poco prima della partita con gli americani del Las Vegas insieme a suo nipote, il dottor Salvatore Grasso. Il saluto cordiale con tutti i protagonisti della squadra giallorossa, l'abbraccio cordiale con Pippo Inzaghi che è ormai entrato nel cuore del patròn. “Vi vedrò in streaming”, ha promesso a Superpippo. Perchè il “pres” senza il suo Benevento si sente orfano della sua creatura più cara. Ma ha promesso che non appena avrà terminato il giro di lavoro sarà di nuovo con i giallorossi. Ovviamente l'appuntamento è a Moena.