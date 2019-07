Benevento, Kragl si aggrega ai giallorossi. LE FOTO Il centrocampista tedesco è arrivato poco dopo le 16 all'Hotel Corona. Poi subito in campo

16.03, Oliver Kragl scende dall'Audi aziendale con cui il team manager Cilento è andato a prelevarlo a Trento. Un passaggio veloce al magazzino del campo di Pinzolo per vestire i panni sociali del Benevento Calcio ed è pronto ad entrare da nuovo giallorosso nell'Hotel Corona dove sono ad attenderlo i compagni. Tra calciatori si fa presto a socializzare: “Ciao Oliver, benvenuto”. Strette di mani cordiali, la certezza di non trovarselo più come avversario (ed è un sollievo). Il tempo di una merenda ed è pronto a scendere in campo per la prima seduta di allenamento. L'avventura giallorossa di Kragl è già iniziata.