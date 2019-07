Benevento, già tutto pronto per il trasferimento a Moena Il team manager Cilento e il magazziniere Addazio in perlustrazione nella nuova sede del ritiro

Una giornata frenetica pensando alla logistica di questo ritiro. Per il team manager Cilento è stata una lunga kermesse tra i tornanti delle Dolomiti e nell'ampia provincia di Trento. In mattinata, insieme al magazziniere Gaetano Addazio ha raggiunto Moena, prossima tappa del ritiro giallorosso. Una visita indispensabile per dare un'occhiata alle strutture e decidere come muoversi nei giorni a cavallo tra l'amichevole con la Fiorentina (il 20) e la ripresa della preparazione fissata dopo i due giorni di riposo (23 a pranzo). Riposo che sarà solo per i giocatori, ma non per lo staff logistico che sarà impegnato al trasferimento degli attrezzi della palestra, dei macchinari sanitari e tecnologici da Pinzolo fino a Moena. Cilento ha visionato ogni struttura preesistente, dall'Hotel Rosengarten, allo stadiolo di Pinzolo, che ha una tribunetta di 250 posti, con due campi in erba naturale, uno regolamentare, l'altro di dimensioni più ridotte. Il Rosengarten in particolare è dotato anche di una piscina per la riabilitazione fisica.

Al termine della perlustrazione di Moena il duo Cilento-Addazio si è recato a Trento per trasbordare Oliver Kragl fino a Pinzolo.