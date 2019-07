Bovienzo saluta il Benevento: "Farà sempre parte di me" "E' stato un percorso importante. Ringrazio tutti, il calcio finisce ma gli Uomini restano"

E' giunto il momento dell'addio tra il Benevento e Pasquale Bovienzo. L'ormai ex tecnico della Primavera lascia dopo tre anni entusiasmanti, in cui con il suo gruppo dei 2001 è riuscito sempre a piazzarsi tra le formazioni più forti in Italia. Fino a qualche settimana fa, Bovienzo era vicino a firmare con il Campobasso in serie D, ma varie vicissitudini societarie tra i dirigenti rossoblu hanno arenato la trattativa che avrebbe coinvolto anche il Benevento in un progetto più ampio, mirato a una sorta di partership tra i due club. L'allenatore di San Tammaro adesso si guarda intorno. Ecco il saluto alla realtà giallorossa pubblicata sul proprio profilo Facebook:

Il Benevento calcio,la famiglia Vigorito e Diego Palermo faranno sempre parte di me...Mi hanno dato tutto quello che potevano...Mi hanno aiutato a formarmi...Mi hanno permesso di fare un percorso di crescita importante...Mi hanno messo nelle condizioni migliori per raggiungere risultati importanti...Mi hanno trattato come uno di loro dal primo giorno fino all'ultimo...Non posso fare altro che ringraziarli a vita con la consapevolezza di aver ripagato ampiamente la loro fiducia,con lavoro,passione,affetto,onestà e risultati...La scelta di non fare più settore giovanile è stata soltanto mia...Dopo oltre 160 partite,ho avvertito,dentro di me,l'esigenza di andare a cercare nuove sfide,di spingere sempre più avanti le mie possibilità...Ognuno di noi ha il diritto di avere obiettivi e sogni per cui combattere...Ognuno di noi ha il dovere di prendere decisioni importanti,anche se sofferte...E ognuno di noi deve assumersene tutte le responsabilità...Chi sa quello che vuole non accetta qualsiasi cosa venga...Ci sono state varie trattative in corso in queste settimane che per diversi motivi non sono andate a buon fine...Molto probabilmente all'inizio starò a guardare...Continuerò,insieme al mio staff,a studiare e ad aggiornarmi,ancora con più impegno,aspettando momenti migliori...E sicuramente non sarò uno di quelli che puntano il dito...Quando chi non allena incolpa il sistema marcio,non mi trova d'accordo,perchè,altrimenti,dovrebbe avere la decenza di incolparlo anche quando allena...Ho allenato 7 anni per merito e per aver dimostrato sul campo,campionato dopo campionato...E ora starò fuori perchè gli altri sono stati più bravi di me a farsi preferire...Ci tengo a ringraziare Il direttore Pasquale Foggia per la stima e l'amicizia che mi ha sempre dimostrato,soprattutto in questo periodo...Voglio ringraziare Simone Puleo per la sincerità,onestà e competenza che ha sempre messo nel nostro rapporto...Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me per avermi sopportato e supportato in questi splendidi anni,tra Aversa,Caserta e Benevento...Ringrazio ogni singolo ragazzo che ho avuto la fortuna di allenare,dal 2012 fino a due mesi fa,per aver condiviso un pezzo di strada con me e per aver lottato al mio fianco ogni maledetta domenica...Ringrazio di cuore i tanti amici beneventani che mi hanno accolto con affetto e che mi hanno fatto sentire a casa ogni singolo giorno...Faccio il mio più sincero in bocca al lupo a tutti e ricordatevi sempre che il calcio finisce ma gli Uomini restano...Vi voglio bene...Tutti...Il mister...