Benevento, ecco i tecnici del vivaio: arriva Scarlato L'ex calciatore del Napoli guiderà l'under 16. Per Romaniello la panchina della Primavera

L'inizio della stagione del settore giovanile è alle porte. Il Benevento ha scelto gli allenatori che guideranno le formazioni giallorosse nei prossimi campionati nazionali. Dopo l'addio di Pasquale Bovienzo, la Primavera è stata affidata a Nicola Romaniello (in foto). Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina più importante del vivaio, considerato che l'ha già occupata due anni fa. Nella scorsa stagione si è messo all'opera nell'under 17, con la quale ha raggiunto la qualificazione ai play off. Si tratta di una scelta che dà continuità al lavoro svolto, visto che molti elementi del 2002 costituiranno la nuova Primavera. Confermato anche lo staff di Romaniello, con Carbone che sarà il suo secondo e Addona preparatore atletico. Ad allenare i portieri sarà Gemma.

Meritato "passo in avanti" per Alessandro Formisano. Il giovane allenatore è reduce dalla straordinaria cavalcata con l'under 16, dove è arrivato a giocarsi le final four scudetto. Il Benevento gli ha affidato la panchina dell'under 17, permettendo anche in questo caso di dare importanza alla continuità nel lavoro svolto. Ad affiancare Formisano ci sarà il secondo Pignataro. A curare la parte atletica Reale, mentre il preparatore dei portieri sarà Parascandolo.

Il volto nuovo nell'organigramma tecnico è rappresentato da Gennaro Scarlato. L'ex calciatore del Napoli ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2012, alla guida prima del Città di Marino e poi del Formia. Nel 2017 c'è stato il passaggio alla Paganese, dove nella scorsa stagione è arrivato fino ai quarti di finale del campionato Berretti. Si tratta di un colpo di un certo livello, considerata la vasta esperienza maturata nel corso della carriera da calciatore che metterà a disposizione dei ragazzi, ma anche le buone cose fatte registrare in azzurrostellato. Per lui ci sarà la panchina della formazione under 16. Nuovi arrivati, ovviamente, anche per lo staff tecnico con il secondo Caiazzo e il preparatore atletico Malafronte. Confermato Chiavelli come allenatore dei portieri. Quest'ultimi due avranno lo stesso ruolo anche nell'under 15.

Chiude il quadro Giuseppe Fusaro che per il terzo anno consecutivo allenerà i giovani dell'under 15. Un compito non di poco conto, considerato che si tratterà, come consueto, di una squadra totalmente rinnovata. Il tecnico, quindi, porrà le basi per un nuovo ciclo come accaduto negli anni scorsi. Con Fusaro ci sarà il secondo Sorda.