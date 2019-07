Sau al Benevento: è quasi fatta Manca la firma sul contratto. Ieri pomeriggio raffina per i giallorossi

Niente campo nel pomeriggio per i giallorossi, che provano l'ebbrezza del rafting. Era una promessa di Inzaghi che voleva portare i suoi nella vicina Val di Sole per un'esperienza adrenalinica assoluta. La discesa sul gommone nelle rapide dei fiumi del Trentino ha entusiasmato tutti ed è stata un'esperienza che è valsa la pena di fare.

Sul fronte mercato è quasi fatta per Marco Sau. Il “quasi” vuol dire che manca ancora la firma, che arriverà a breve. Molti mass media avevano dato già il bomber sardo in città per le visite mediche, ma serve ancora un po' di pazienza per definire l'operazione.