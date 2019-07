Benevento, tre gol alla Fiorentina B I giallorossi vincono il quarto test amichevole con le reti di Armenteros, Kragl e Improta

90' Termina la partita. Il Benevento vince con il risultato di 3-0 il test con la Fiorentina. La prima frazione si è chiusa con i giallorossi avanti di una rete grazie alla marcatura di Armenteros. Nella ripresa Kragl inizia alla grande la prima apparizione in maglia giallorossa con un sinistro che non ha lasciato scampo per il raddoppio. Il definitivo tris l'ha realizzato Improta pochi minuti dopo. Per la Strega si chiude il quarto test amichevole, il prossimo è in programma il 26 luglio contro il Venezia.

79' Insidiosa punizione di Di Rozzi: Gori c'è

72' I ritmi si sono abbassati. Il Benevento controlla il risultato

65' Fiorentina pericolosa con Meli che salta due avversari e va alla conclusione: Gori para

61' Quattro cambi per la Strega: fuori Coda, Armenteros, Tello e Improta che lasciano il posto a Goddard, Di Serio, Rillo e Volpicelli

50' Tris giallorosso! Suggerimento di Coda per Armenteros che serve al centro Improta: l'esterno offensivo insacca da pochi passi

47' E' subito gol per Oliver Kragl che con un sinistro micidiale ha trafitto l'estremo difensore avversario. Fiorentina - Benevento 0-2

46' Numerosi cambi da parte di Inzaghi: c'è la prima di Kragl in giallorosso

18:03 Comincia la ripresa

45' Termina il primo tempo

41' Primo cambio per il Benevento: dentro Gyamfi al posto di Vokic. Da valutare le condizioni del calciatore sloveno

41' Ci prova Improta con un tiro dalla sinistra: Chiossi devia in angolo

39' Gol del Benevento: azione manovrata, con Coda che serve ottimamente Armenteros. Lo svedese si trova a tu per tu con Chiossi e insacca senza pietà

38' Lancio di Viola per Coda che calcia dal limite dell'area: grande parata di Chiossi

33' Ottimo contropiede di Simic, ma Maggio chiude l'avanzata del calciatore viola con un grande intervento

24' Risponde la Fiorentina con una conclusione ravvicinata di Gori: Montipò devia in angolo

23' Sinistro dal limite di Vokic sul quale Chiossi risponde presente

15' Lancio di Viola per Improta che calcia al volo: Chiossi para senza problemi

14' Insidioso destro a giro di Thereau che sfiora di pochissimo il palo alla sinistra di Montipò

7' Il Benevento prende l'iniziativa, la Fiorentina aspetta

4' Colpo di testa di Coda sugli sviluppi di un angolo: palla fuori

17:03 Inizia la partita

17:01 Entrano le squadre in campo: il Benevento indossa la divisa nera, la seconda ufficiale di questa stagione

E' tutto pronto per la sfida amichevole tra Benevento e Fiorentina, la quarta per i giallorossi nel ritiro pre campionato. La sfida si gioca a Moena, nuovo quartier generale della truppa di Inzaghi dopo il trasferimento da Pinzolo avvenuto proprio questa mattina. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

FIORENTINA: Chiossi; Ponsi, Baroni, Ilanes, Simonti; Schetino, Simic, Bangu; Gori, Thereau, Meli.

BENEVENTO: Montipò; Maggio, Caldirola, Antei, Letizia; Vokic, Viola, Tello, Improta; Coda, Armenteros.