Coppa Italia, Benevento con la vincente di Monza-Alessandria La squadra giallorossa entrerà in gioco al secondo turno l'11 agosto: terzo turno a Firenze

Effettuato il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2019-20. Come è noto il primo turno sarà effettuato il 4 agosto da squadre di serie C e 9 di serie D. Le formazioni di serie B entreranno in gioco solo la settimana successiva, vale a dire l'11 agosto. Quella sera arriverà al Vigorito la squadra vincente del primo turno tra Monza e Alessandria. Subito dunque un test non facile per la squadra di Inzaghi che andrà ad affrontare certamente una formazione forte della Lega Pro.

Se la vincente dovesse essere il Monza, Pippo Inzaghi andrebbe a sfidare subito la squadra del suo ex patròn Berlusconi. La squadra briantea allenata da Christian Brocchi, ex compagno di Superpippo, è considerata un'autentica corazzata per la serie C. La campagna acquisti ha portato in Lombardia giocatori del calibro del portiere Lamanna, del difensore del Crotone Sampirisi, dell'attaccante del Cittadella Finotto. Nelle file monzesi gioca anche l'ex giallorosso Ettore Marchi.

Non sembra altrettanto attrezzata l'Alessandria di Mister Scazzola, che comunque mira ad un campionato non certo di secondo piano nella prossima serie C.

Se il Beneveto dovesse, come si spera passare il turno, sarà poi ospite al terzo turno, il 18 agosto, della Fiorentina di Vincenzino Montella.

Il tabellone è tutto già definito. Andando avanti nella manfestazione, la squadra giallorossa affronterebbe al quarto turno una che sarà uscita dal novero di squadre tra Livorno-Carpi, Cittadella e Padova.

Agli ottavi di finale, raggiunti come si ricorderà l'anno scorso con la trasferta di San Siro con l'Inter, il Benevento affronterebbe l'Atalanta a Bergamo.