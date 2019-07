Benevento. Ore 23,55: Marco Sau sbarca a Moena Visite mediche in mattinata a Villa Stuart, poi lungo viaggio in treno fino a Bolzano

Mancano 5' alla mezzanotte quando Marco Sau, uno degli acquisti più importanti del Benevento di questi ultimi anni, sbarca a Moena. Sbuca dal vialetto che porta all'ingresso del "Catinaccio Rosengarten", l'hotel in cui è acquartierato il Benevento, si concede alle foto di rito e alla ripresa di Ottochannel e va a riposare ormai stremato.

In mattinata Sau aveva passato le rituali visite mediche alla Clinica Villa Stuart a Roma e dalla capitale era partito alle 13,30. Arrivo previsto a Bolzano le 22 circa. Invece il treno è arrivato in Trentino con ben 90 minuti di ritardo. Per fortuna domani mattina non è ancora previsto l'allenamento, che invece è fissato per il pomeriggio al campo di Moena.