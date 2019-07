Il mercato al tempo dei social: gli annunci firmati Benevento Il sodalizio sannita cresce sempre di più sui social: apprezzamenti per le ultime iniziative

Siamo in un'epoca in continua evoluzione, attraverso cui l'inventiva deve essere costantemente stimolata per non cadere nella monotonia. Il calcio di oggi comincia al muoversi al passo con i tempi, con le varie società che sono sempre più attive sui social e spesso si sbizzarriscono nel periodo di calciomercato. Un esempio è anche il Benevento che ha raccolto apprezzamenti in tutta Italia per come ha annunciato le firme di Kragl e Sau, gli ultimi colpacci messi a segno dal sodalizio sannita. Sui social è comparso uno screenshot del gruppo whatspapp della squadra (non sappiamo se quello reale o un montaggio, l'idea comunque resta originale) in cui veniva inserito, in maniera anche goliardica, il nuovo arrivato. Un'idea particolare, che ha strappato ulteriori sorrisi in un momento di grande entusiasmo per l'arrivo di calciatori importanti per la truppa di Inzaghi. Ovviamente l'appetito vien mangiando, i tifosi si aspettano altri annunci simili per accogliere nuovi colpi da novanta in maglia giallorossa.