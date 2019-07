Benevento, la prima di Sau e Manfredini Ripresa degli allenamenti a Moena: si lavora di pomeriggio

Si riprende. La location è nuova, Pinzolo è già il passato. Ora c'è Moena, la "fata delle Dolomiti. C'è ancora qualche insegna della Fiorentina in giro, ma il resto è stato letteralmente smontato. Non c'è più la sala stampa, spariscono anche le tribunette. Sono a noleggio da parte di una azienda locale, si montano alla bisogna. Il Benevento tiene ciò che gli serve.

Il campo è in perfette condizioni, la squadra giallorossa lo ha già testato in occasione dell'amichevole con la Fiorentina. Si va in campo dopo la riunione tecnica e un po' di palestra. Inzaghi fa giocare ai suoi una partitina con le mani, poi largo spazio al gioco normale coi piedi. Per Marco Sau è la prima volta in maglia giallorossa: partecipa con impegno a tutte le esercitazioni, non sembra molto dietro di condizione.

Diverso per Manfredini. Spiega Petrelli che è fermo da maggio ed è un po' indietro con la preparazione, serviranno una quindicina di giorni per rimettersi al passo con gli altri. Ma lui lo conosce bene, perchè lo ha già avuto al Modena, e sa cosa può dargli.

In serata sono attesi a Moena il presidente Vigorito e il diesse Foggia.