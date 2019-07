Benevento, esercitazioni infinite Il giovane portiere Zagari ceduto al Gladiator

Esercitazioni tattiche a go' go'. Schemi e e movimenti si ripetono all'infinito per farli venire al meglio. C'è una tale varietà di prove che quasi ci si perde a menzionarli tutti. Esercizi di tecnica in avvio, con palla stoppata e recapitata in una porta piccola. Ci sono tre squadre a dividersi l'esercitazione, si contano anche i gol. Perchè non viene mai trascurato il lato agonistico. Così quelli in maglia nera che vincono esultano come in una patita vera.

Poi si passa alle esercitazioni a tutto campo. Manovra prolungata nel settore centrale, poi schema da eseguire alla perfezione con palla che si apre sugli esterni e il cross al centro, dove ci sono anche due sagome di gomma, che deve essere preda di uno dei tre che vanno ad attaccare lo spazio. Insiste tanto su questi movimenti il tecnico e fa che diventi una sfida. Una delle due squadre semrain leggero vantaggio, ma per mettere più pepe alla sfida grida: “Chi fa l'ultimo gol vince”. E si scatenano tutti alla ricerca della rete che gli consente di esultare e di sfottere gli avversari. Vincono i neri con un gol di Tello ed è il momento in cui bisogna pagar dazio da parte di quelli con la pettorina vede.

Si chiude intorno a mezzogiorno con un discreto caldo per essere a 1.200 metri di altezza.

Nel pomeriggio si replica: si preparerà la partita amichevole fissata per domani alle 17 al Benassi di Moena.

Sul fronte mercato va sottolineata la cessione di Gennaro Zagari, il giovane portiere classe 2001, che lo scorso anno ha collezionato tante panchine nel girone di ritorno del campionato di serie B col Benevento. Zagari va in prestito al Gladiator di Santa Maria Capua Vetere che gioca nel campionato di serie D e avrà la possibilità di essere il titolare dei pali dei sammaritani anche per via della regola degli under.