Al Vigorito spettacolo giallorosso: pronti 6mila sediolini L'installazione sarà ultimata per l'esordio in Coppa Italia del prossimo 11 agosto

Il Ciro Vigorito continua a essere oggetto di lavori di ristrutturazione. Dopo le opere effettuate dal Comune con i fondi dell'Universiade, il Benevento Calcio si è fatto carico dell'installazione di ben 6mila sediolini. Gli stessi andranno a completare totalmente gli spalti, considerato che saranno posizionati nei due anelli della Curva Sud e del settore ospiti. Una messa in opera che renderà ancor di più l'impianto sportivo sannita un gioiello, non solo dal punto di vista strutturale e di comodità, ma anche attraverso un colpo d'occhio di prim'ordine con il trionfo dei colori giallorossi.

In questi giorni gli operai stanno provvedendo all'installazione, con il primo anello della Curva Sud che è già completo. Ovviamente il tutto sarà ultimato per la prima gara ufficiale, in programma il prossimo 11 agosto contro una tra Alessandria e Monza per il secondo turno di Coppa Italia.

Ricordiamo che sarà possibile usufruire della stradina a ridosso della Curva Sud che permetterà di raggiungere lo stadio con le proprie autovetture.

Intanto prosegue la campagna abbonamenti: sono 6544 le tessere emesse a questa sera.