Benevento: allenamento, grandine e freddo Inzaghi ha provato la formazione per l'amichevole di domani contro il Venezia

Trenta gradi al mattino, grandine e freddo invernale nel pomeriggio. La squadra giallorossa, che Inzaghi voleva preparare al match di domani contro il Venezia, è stata accolta da un pomeriggio da tregenda. E' il clima variabile della montagna, bisogna farci il callo. Ad ogni caso nessuno si è tirato indietro nonostante il temporale che ha accompagnato tutto l'allenamento dei giallorossi.

Come ha spesso abituato chi assiste ai suoi allenamenti, mister Inzaghi ha provato subito l'undici che potrebbe giocare almeno inizialmente contro il Venezia: Montipò tra i pali, difesa a quattro con Gyamfi a destra e Letizia a sinistra, Volta e Caldirola al centro. Coppia inedita a centrocampo per via dell'indisponibilità di Viola e Del Pinto che salteranno entrambi la partita di domani, con il colombiano Tello e il giovane ivoriano Sanogo, sulle due corsie laterali Roberto Insigne (che ha lasciato il campo con un po' di anticipo, ma non dovrebbe mancare domani) e Improta. In avanti inizialmente hanno giostrato Coda e Armenteros. Nel corso della partitella, Inzaghi ha anche provato altre soluzioni che verranno buone nel corso della partita, con gli altri due centrali difensivi, Tuia e Antei, con Maggio a destra e il giovane Rillo a sinistra, con un centrocampo sostanzialmente diverso da quello iniziale, con Volpicelli ad agire da mediano e Vokic da esterno a destra, con varie coppie di attaccanti in avanti. Sono stati provati ovviamente Sau e Coda insieme, e il centravanti sardo con Armenteros.

Quella di domani (inizio ore 17, diretta su Ottochannel 696 e sul canale streaming di Ottochannel Tv) è una partita a cui Inzaghi tiene molto non solo per la sua vecchia militanza tra i lagunari, ma anche perchè gli ultimi due test in ritiro sono altamente allenanti, essendo gli avversari appartenenti alla stessa serie dei giallorossi. Il Venezia, come abbiamo detto è allenato da un tecnico emergente, Alessio Dionisi, ex allenatore dell'Imolese. I lagunari in ritiro a Mezzana ad un centinaio di chilometri da Moena chiudono il loro ritiro con questa amichevole.

A dirigere la partita sarà Antonio Rapuano di Rimini, uno dei migliori arbitri della serie B (ha esordito anche in A), che ha origini sannite.