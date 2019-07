Benevento, in mattinata prove di Venezia Confermata la formazione provata anche ieri pomeriggio. Spettatore il papà di Inzaghi

Prove di Venezia nella mattinata assolata del Benassi di Moena. Pippo Inzaghi ha confermato l'undici che aveva provato ieri con Montipò tra i pali, Gyamfi e Letizia esterni bassi, Volta e Caldirola centrali di difesa. A centrocampo, in mezzo, hanno giostrato Tello e il giovane Sanogo. Sugli esterni Insigne ha giocato a destra e Improta a sinistra. In avanti sono stati schierati Coda e Armenteros.

Non saranno della partita amichevole di questo pomeriggio Del Pinto, che si è allenato a lungo sul campo facendo solo atletica, e Viola che invece ha lavorato in palestra.

Visita di eccezione per Superpippo: è venuto a trovarlo a Moena il papà Giancarlo che assisterà ovviamente anche alla partita contro il Venezia. Inzaghi sr si è intrattenuto a lungo con il presidente Vigorito nel corso della mattinata di allenamento.

Ovviamente il tecnico giallorosso ha continuato ad essercitare la cosiddetta “squadra titolare” contro un undici schierato col 4-3-1-2 che è il modulo adottato da Alessio Dionisi nel Venezia.

Nelle file lagunari ci sono giocatori di sicuro livello tecnico, come il portiere Pomini, il mediao ex Verona Zuculini, Felicioli, Di Mariano. Ci sarà anche un ex, Antonio Vacca.

Benevento-Venezia, stadio Benassi di Moena, ore 17,00

(diretta a partire dalle 16,55 su Ottochannel 696 e in streaming sul sito ottochannel.tv)

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Tello, Sanogo, Improta; Coda, Armenteros. A disp.: Gori, Manfredini, Maggio, Tuia, Antei, Kragl, Volpicelli, Vokic, Rillo, Goddard, Di Serio, Sau. All.: Inzaghi

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Fiordilino, Vacca, Suciu; Di Mariano; Bocalon, Capello. A disp.: Lezzerini, Bertinato, A. Marino, Casale, Lakicevic, Mancin, Steechie, Zuculini, Gavioli, Maleh, Caccavallo, St Clair, Aramu, Senesi, Zigoni. All.: Dionisi

ARBITRO: Rapuano di Rimini