Grandinata biblica, salta Benevento-Venezia L'arbitro Rapuano decide che non è il caso neanche di provarci. Salta anche l'allenamento

Un autentico nubifragio, grandine con chicchi grandi come noccioline. L'arbitro Rapuano non ha potuto che constatare che in quelle condizioni nonn si poteva giocare, che si tattasse di una gara di camèionato o di una semplice amichevole. Qualche minuto per un saluto tra i giocatori delle due squadre, la prova coraggiosa das parte di Armenteros di scendere in campo, poi tutti in albergo. E' saltata anche la seduta di allenamento. Con questo maltempo non è stato possibile far nulla.