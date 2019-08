Tello: "Sconfitta amara. Il ruolo da esterno mi piace" Il centrocampista giallorosso: "Facciamo tesoro degli errori. Ora pensiamo al campionato"

Doppietta per Andres Tello che, però, non è bastata al Benevento per evitare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Il centrocampista colombiano ha commentato così il risultato nel dopo partita:

"E' una sconfitta amara perché volevamo fare risultato. in settimana abbiamo lavorato tanto e sapevamo che il Monza sarebbe stato un avversario ostico. Purtroppo è accaduto questo e dobbiamo farne tesoro in vista del futuro. Abbiamo subito gol con degli errori mai visti; peccato perché, come detto, abbiamo preparato a puntino questa gara per cercare di passare il turno. Ce la stiamo mettendo tutta in vista del campionato e sappiamo ciò che dobbiamo fare per farci trovare pronti. Il mio ruolo da esterno? Mi trovo molto bene in quella posizione. E' un ruolo che conosco, l'ho fatto in passato e se il mister vorrà sarò sempre a dispozione per qualsiasi richiesta".

Ha chiuso nel parlare dei tifosi:

"A loro dico sempre grazie. Il loro sostegno è sempre molto importante e anche oggi non è affatto mancato".