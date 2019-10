Il Benevento Calcio ospite di Edil Appia per un evento unico Domani l'appuntamento. Ci saranno anche le telecamere di Ottochannel

Un nuovo appuntamento per la strega. Prima di quello che vedrà il Benevento affrontare il Perugia sabato al Vigorito. Stavolta però la location non sarà il rettangolo verde, ben noto a tutti, ma l'azienda Edil Appia che proprio domani ospiterà una rappresentanza della squadra sannita per un evento unico. “Da anni sosteniamo il Benevento Calcio e insieme a loro viviamo con entusiasmo l’avventura della Serie B, con grande soddisfazione siamo coinvolti in questa partnership che è espressione del nostro amore per il calcio e per lo sport, di cui condividiamo lo spirito di sacrificio e la passione". Le parole di Giuseppe Giangregorio titolare dell'azienda. Insomma, è tutto pronto. L'ufficio marketing del Benevento in unione con Edil Appia ha organizzato nei minimi dettagli l'evento che vedrà appunto tra i protagonisti alcuni idoli giallorossi. E come sempre non mancheranno le telecamere di Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre, per immortalare i momenti più salienti in una serata colorata di giallo e di rosso.