Benevento-Perugia, la quindicesima sfida Il bilancio vede in testa la squadra sannita: 6 vittorie contro 4, con 4 pareggi

Non è la sfida storica più importante tra Benevento e Perugia, anche se l'etichetta di big match le conferisce un alone di partita diversa dalla routine. C'è qualcosa di più importante nel recente passato di queste sfide che a Perugia non hanno mai mandato giù: la semifinale play off per la promozione in serie A nella stagione 2016/17. Negli intrecci del confronto tra sanniti e umbri, c'è stato spesso anche un complicato groviglio di giocatori e allenatori: in quella stagione c'era Bucchi alla guida del Grifone, con Di Chiara, Brignoli e Volta in maglia biancorossa. Il Benevento di Baroni ebbe la meglio grazie ad un sudato 1 a 0 all'andata (firmato da Chibsah) e con un pareggio al ritorno (vantaggio Puscas, pari nel recupero di Nicastro). In Umbria è considerata ancora un'onta da vendicare, nonostante ci siano state altre partite e malgrado il computo generale in campionato parli di 14 sfide complessive, di 6 vittorie del Benevento, 4 del Perugia e 4 pareggi.

Sfide racchiuse in poco più di dieci anni di storia, gli ultimi, con un passato remoto praticamente assente tra le due squadre. Si comincia al Curi nel 2008/09 con un Benevento appena tornato dall'inferno della C2: battesimo di fuoco in Umbria, gol velocissimo di Statella, pari di Mezavilla, gol vittoria a 5' dalla fine di un certo Alessio Campagnacci, enfant prodige del Grifone.

Nei primi due anni i giallorossi hanno sempre vinto al Vigorito (1-0, 3-1), prima che nel 2012/13 Daniel Ciofani infrangesse la tradizione (0-1). Poi sono arrivati pure i pareggi, il secondo dei quali nel primo confronti di B. In cadetteria le sfide finora sono state in tutto 6, con tre vittorie giallorosse, una perugina, e due pareggi. L'anno scorso, lo ricorderanno in molti, ci furono due vittorie sannite: 2 a 1 all'andata con il gol nel finale dell'ex Bandinelli, 2-4 al ritorno con la doppietta su rigore di Nicolas Viola.

Questa che si giocherà sabato sarà la quindicesima sfida di campionato tra Benevento e Perugia.

Tutti i precedenti in campionato

2008-09 1^ Divisione girone B

Perugia Benevento 2-1

1′ Statella, 11′ Mezavilla (Pg), 85′ Campagnacci (Pg)

Benevento Perugia 1-0

Rete: 24′ Colombini

2009-10 1^ Divisione girone A

Benevento Perugia 3-1

Reti: 15′, 21′ Evacuo, 42′ Martini (Pg), 49′ Circià

Perugia Benevento 1-2

32′ D’Anna, 78′ Evacuo rig. 90′ Accursi (Pg)

2012-13 1^ divisione girone B

Perugia Benevento 2-1

49′ Rantier (Pg), 80′ Altinier, 85′ Ciofani (Pg)

Benevento Perugia 0-1

Rete: 37′ D. Ciofani

2013-14 1^ divisione girone B

Benevento Perugia 1-1

Reti: 26′ Evacuo, 57′ Scognamiglio (Pg)

Perugia Benevento 0-0

2016-17 Serie B

Benevento Perugia 0-0

Perugia Benevento 3-1

1’ Nicastro (Pg), 25’ Ceravolo, 36’ Di Carmine (Pg), 66’ Acampora (Pg)

2016-17 Serie B play-Off

Benevento Perugia 1-0

Rete: 59′ Chibsah

Perugia Benevento 1-1

82′ Puscas, 91′ Nicastro(Pg)

2018-19 Serie B

Benevento Perugia 2-1

Reti: 17′ Coda, 35′ Verre (Pg), 90′ Bandinelli

Perugia-Benevento 2-4

7' Viola (rig), 9' Han, 12' Sadiq, 18 Caldirola, 44 Coda, 73' Viola (rig)