L'Italia a Benevento, Bertolini: "Pronte per la Georgia" Il CT della formazione femminile ha parlato in vista del match che si giocherà domani al Vigorito

La Nazionale italiana di calcio femminile è sbarcata a Benevento. Questo pomeriggio le azzurre hanno sostenuto un allenamento sul manto erboso del Ciro Vigorito per prepararsi al meglio alla sfida di domani contro la Georgia. Prima della seduta, il Commissario Tecnico Bertolini e il capitano Gama hanno incontrato la stampa per la consueta conferenza pre gara:

"Nella gara d'andata - esordisce il CT - c'era una maggiore stanchezza dopo il Mondiale, mentre adesso siamo in condizione, anche perché il campionato è entrato nel vivo. Resta una gara molto complicata, il ranking non mostra chiaramente il valore delle squadre perché il calcio femminile sta avendo un impulso fortissimo in tutto il mondo. Il calore dei tifosi sarà fondamentale e al Sud lo troviamo sempre, come accaduto a Palermo. Benevento ci ha accolto molto bene, è una piazza importante che sta facendo molto bene. Fa piacere l'interesse mostrato da Inzaghi. Se un tecnico importante come lui si esprime in termini così lusinghieri nei confronti del calcio femminile, vuol dire che stiamo facendo dei grandi passi in avanti. Il nostro obiettivo è quello di rompere i pregiudizi. La gara di domani? Troveremo una squadra chiusa. Sarà fondamentale l'aspetto della qualità del gioco e soprattutto della concentrazione".

A prendere la parola anche il capitano delle azzurre, Sara Gama:

"Stiamo bene, arriviamo a questo incontro più fresce e preparate anche a livello mentale. Siamo pronte per giocarci questa doppia sfida che comincia domani. Il pubblico è importante, ci darà una mano in più ma non dipenderà solo da questo".