L'Under 21 azzurra a Benevento il 31 marzo Partita di qualificazione per il campionato d'Europa contro la Svezia

Lo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento ospiterà il prossimo 31 marzo il match tra la Nazionale Under 21 e la Svezia, incontro valido per le qualificazioni al Campionato Europeo del 2021. L’Under 21 giocherà per la sesta volta a Benevento, dove nei cinque precedenti ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’8 novembre scorso il ‘Ciro Vigorito’ è stato teatro della bella vittoria della Nazionale Femminile, che davanti a circa 3500 spettatori ha battuto 6-0 la Georgia conquistando tre punti preziosi nelle qualificazioni a EURO 2021.

L’Italia di Paolo Nicolato, seconda in classifica nel Gruppo 1 a tre lunghezze dall’Irlanda, che ha disputato però due partite in più, riprenderà il cammino nelle qualificazioni il 26 marzo in casa del Lussemburgo, fanalino di coda del girone a quota zero punti.