La Sud contatta Misericordia e Croce Rossa: ecco le iniziative Gli ultras del Benevento hanno fornito ai concittadini una serie di informazioni utili

Bel gesto da parte della Curva Sud che ha preso l'iniziativa di informare i concittadini sulle iniziative attuate da Misericordia e Croce Rossa, in merito ai servizi gratuiti di cui poter usufruire in questo periodo di emergenza. Ecco il comunicato:

“Ormai, come risaputo, tutta la nazione è in uno stato di emergenza totale. La penisola è zona rossa dappertutto. Il covid-19, come si poteva immaginare, è arrivato anche nelle nostre zone, e non possiamo fare altro che restare a casa, e rispettare tutte le restrizioni emanate dal governo, che sono le uniche armi che abbiamo per poterlo sconfiggere quanto prima, per poi poter ritornare alla normalità. Anche in questa circostanza, abbiamo pensato di scendere in campo e cercare di dare il nostro contributo per quanto ci è possibile fare. Per aiutare la nostra popolazione, in questo periodo di grande disagio, abbiamo deciso di contattare la Misericordia e la Crocerossa di Benevento, per divulgare a tutta la popolazione e, soprattutto alle fascie più deboli, le loro iniziative, anche tramite i nostri canali socials ufficiali. Riguardo la Misericordia di Benevento, comunichiamo che ha attivato il servizio denominato Taxy farmaco, un servizio gratuito che consiste nel ritiro della ricetta presso lo studio medico, ritiro del farmaco presso la farmacia indicata da Federfarma e consegna a domicilio. Il servizio è rivolto a persone dai 65 anni in poi, e a chi ha disabilità temporanea o permanente. E’ attivo su tutto il territorio comunale di Benevento, e le richieste devono pervenire telefonando ai seguenti numeri della Misericordia di Benevento: 0824/24069 – 3338664467. Il servizio è svolto tutti i giorni, per i feriali dalle 09.00 alle 19.00, e per i festivi dalle 10.00 alle 13.00. Per quanto attiene alla consegna a domicilio dei beni alimentari di prima necessità per le persone che non possono provvedere direttamente, la Crocerossa di Benevento ci fa sapere, che potete contattarli ai seguenti recapiti telefonici per tutte le informazioni necessarie: 0824/314846 - 3493880676 . Per qualunque necessità, potete tuttavia contattarci anche tramite le nostre pagine socials ufficiali. Quindi, tenendo le dovute distanze, cerchiamo di rimanere uniti, per affrontare assieme questa sfida enorme, e buttarcela al più presto alle spalle. Dai che ce la facciamo!”

Misericordia di Benevento: 0824/24069 - 3338664467

Croce rossa: 0824/314846 - 3493880676

#CurvaSudBenevento #AModoNostro #RestiamoACasa