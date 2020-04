Moncini:"Inzaghi maestro. Voglio ripagare la fiducia di tutti" L'attaccante giallorosso: "Questo è un grande gruppo, vogliamo finire quanto abbiamo iniziato"

Nel corso dell'appuntamento odierno con #CasaBenevento, in onda sul profilo Instagram di Ottochannel, è intervenuto Gabriele Moncini. L'attaccante giallorosso si è soffermato su varie questioni, a partire dalla quarantena forzata e le sperenze del rientro in campo:

"Ci alleniamo giorno dopo giorno seguendo le indicazioni dello staff tecnico. Speriamo di terminare la stagione perché abbiamo dato vita a un rendimento davvero importante. Adesso ho anche molto tempo libero, nel quale guardo molte serie tv: recentemente ho rivisto Romanzo Criminale che è la mia preferita. PlayStation? Mai avuta".

GRUPPO - "Sin da subito ho capito che questo è un grande gruppo. Ci sono molte similitudini con quello che ho vissuto a Cesena, dove c'era anche Volta. E' uno spogliatoio formato prima da uomini e poi da calciatori".

JUVENTUS - "Sono sempre stato un tifoso bianconero, quindi giocarsi è stata una grande emozione nonostante la cessione al Cesena. Ho avuto modo di giocare allo Stadium con la Spal ed è stato pazzesco. Avere un avversario come Ronaldo è stato molto strano, ma una sensazione bellissima".

RICORDI - "Il ricordo più bello è stato senza dubbio l'esordio in serie B con il Cesena. Devo dire che anche la doppietta che realizzai al Parma nei minuti finali la custodisco gelosamente".

CITTADELLA - "Quello dello scorso anno è stato un girone di ritorno fantastico. Siamo arrivati a un passo della serie A e devo dire che la mancata promozione si è rivelata un grande rimpianto. Spero di conquistarla con il Benevento".

CITTA' - "Mi trovo davvero bene qui a Benevento. La città mi fa ricordare Pistoia. La gente è molto affettuosa, ho trovato sin da subito un grande calore anche da persone che non conoscevo".

INZAGHI - "Molti mi accostano a lui, io dico magari. Mi piace tantissimo quando parla dei movimenti degli attaccanti, si vede che è un maestro. Non posso fare altro che imparare".

ACQUISTO - "A Ferrara non è andata come volevo. A gennaio è arrivato il passaggio al Benevento. La società ha speso un bel po' di soldini, ciò vuol dire che crede molto in me e spero di ripagare tutta questa fiducia".

COMPAGNI - "Ho legato con tutti. Con Barba ho vissuto fino a poco tempo fa, mentre Schiattarella e Volta già li conoscevo".

CODA - "Con lui ho un rapporto speciale: è un ragazzo d'oro. Mi dispiace molto per il mancato rinnovo, ma nonostante tutto è molto apprezzato dalla società e anche dalla gente".

TIFOSI - "Gli dico di restare a casa. Purtroppo bisogna avere ancora un po' di pazienza, poi ripartiremo a mille".

ALLENATORI - "Mi ha dato molto Castori dal punto di vista caratteriale. Se devo parlare dell'aspetto tattico dico che Inzaghi è fantastico, ma anche Venturato".

NUMERO DI MAGLIA - "Volevo il nove, ma era già di Coda. A quel punto ho optato per il 32 che avevo a Cesena e che ha utilizzato anche Vieri. Per noi attaccanti è un altro numero importante".