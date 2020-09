Niente diretta tv per Lazio - Benevento Nel dopo gara interviste in diretta su Ottochannel 696

Non ci sarà la diretta televisiva per il match tra Lazio e Benevento, come in un primo momento programmato da Dazn. La messa in onda è stata annullata per motivi di diritti televisivi e nessuna emittente avrà modo di trasmetterla. I tifosi del Benevento potranno consolarsi nel dopo gara su Ottochannel 696, quando i protagonisti commenteranno in diretta l'andamento del test amichevole.